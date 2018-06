Real Madrid : L’après-Zidane fait peur, trois entraineurs refusent le poste !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Parti de manière spectaculaire du Real Madrid la semaine dernière, Zinedine Zidane laisse derrière lui un énorme chantier.

Le futur entraineur va devoir remobiliser un vestiaire qui a remporté trois Ligue des Champions d’affilée, et qui est forcément vieillissant. Florentino Perez a beaucoup d’idées pour changer l’effectif, mais il lui faut tout d’abord trouver un entraineur. Et ses premiers efforts ne sont pas couronnés de succès. Principal prétendant annoncé, Mauricio Pochettino n’aurait pas jugé l’opération réalisable juste après sa prolongation de contrat à Tottenham, malgré le prestige du poste.

Même son de cloche pour Massimiliano Allegri, très apprécié à la Juventus mais qui aurait pu être tenté par le grand saut. La Gazzetta dello Sport annonce ainsi que l’entraineur italien de 50 ans préfère se fixer comme objectif d’empiler les titres et d’aller chercher la victoire en Ligue des Champions avec la Vieille Dame, et n’aurait ainsi pas la volonté de débarquer au Real Madrid. Et en ce début de semaine, c’est Bild qui annonçait que la Maison Blanche avait tenté un coup explosif en sollicitant Julian Nagelsmann, le coach en vogue d’Hoffenheim, sans parvenir à convaincre l’entraineur allemand. Bon courage à celui qui prendra la suite de Zidane sur le banc de touche, alors que même la piste interne menant à Guti a pris du plomb récemment…