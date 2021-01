Real Madrid : Haaland, Mbappé ? Benzema va rigoler

Dans : Liga.

Annoncé comme l’un des plus excitants de ces dernières années, le mercato estival 2021 pourrait finalement être beaucoup plus calme que prévu.

Alors que des sommes folles sont lancées dans les médias depuis quelques temps, la réalité économique est en train de prendre vertigineusement le dessus. Marca se penche bien évidemment sur le cas du Real Madrid, et de son attaque qui ne donne pas satisfaction. Par rapport aux économies effectuées l’été dernier en l’absence de recrutement, la Maison Blanche rêvait de faire feu de tout bois, et de s’offrir soit Kylian Mbappé, soit Erling Haaland. L’idée était même de pousser Karim Benzema, pourtant le seul à être impeccable cette saison dans la ligne d’attaque, vers la sortie afin de faire de la place à l’une des jeunes pépites du football mondial. Mais le 9 du Real Madrid pourrait finalement bien être le grand gagnant des difficultés financières que tous les clubs européens connaissent.

Car selon MARCA, si Kylian Mbappé est en pleine réflexion et pourrait prolonger au PSG, le Norvégien est lui tenté par un départ, estimant avoir fait le tour de la question au Borussia Dortmund. Mais le Real Madrid n’aurait tout simplement pas les 80 ME à mettre sur la table pour convaincre le club allemand de le lâcher, et pourrait ainsi être contraint, faute de vendre des talents comme Vinicius, Jovic, Hazard ou Rodrygo, de continuer avec une attaque très proche de celle déjà en place actuellement. Voilà qui ferait les affaires de Karim Benzema, qui n’entend pas quitter la capitale espagnole avant la fin de son contrat en juin 2022, et espère même prolonger prochainement.