PSG : Mbappé fait le point sur son avenir

Titulaire et très en jambes contre Montpellier, Kylian Mbappé a été récompensé avec deux buts et une passe décisive.

Une jolie réponse pour ceux qui avaient noté que l’attaquant du PSG peinait en ce moment à se mettre en évidence, alors que des échéances importantes arrivent le mois prochain. Pour expliquer cette méforme, il y avait la fatigue physique, mais aussi son usure mentale, alors que le champion du monde français est annoncé sur le départ en fin de saison, s’il ne prolonge pas. Présent devant les micros après la victoire 4-0 face à Montpellier, Kylian Mbappé n’a pas évité la question sur son avenir, et a assuré qu’il y réfléchissait sérieusement. Toutefois, la réponse définitive n’est pas pour tout de suite.

« On discute avec le club pour trouver un projet. Je suis en réflexion parce que je pense que si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme avec le Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, j'ai toujours été très heureux ici. Les supporters, le club, ils m'ont toujours aidé. Pour ça déjà, je serai toujours reconnaissant envers le club. Mais je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, où je veux être. Oui, il faudra bientôt faire un choix, mais je suis en pleine réflexion. Si j'avais la réponse aujourd'hui, je l'aurais dit aujourd'hui. Mais ce n'est pas une volonté de gagner du temps, c'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Non. Si je signe, c'est pour rester. Et cela mérite une réflexion », a prévenu Kylian Mbappé sur Téléfoot. Visiblement, les deux camps négocient et doivent encore trouver un terrain d’entente, mais au moins l’ancien monégasque évoque ouvertement le sujet de la suite de sa carrière, tout en se laissant toutes les portes ouvertes.