Real Madrid - FC Barcelone, l’alliance qui fait hurler

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Rivaux ancestraux du football espagnol, que ce soit sur le plan footballistique, politique ou historique, le Real Madrid et le FC Barcelone sont de plus en plus régulièrement sur la même longueur d’ondes.

C’est le cas pour l’actuel SuperLeague, puisque les deux géants espagnols font partie des trois clubs qui n’ont pas abandonné la compétition et résistent à l’UEFA. C’est aussi le cas en ce qui concerne les droits TV, puisqu’avec Bilbao, le Real et le Barça ont refusé l’accord proposé par la Liga pour la cession d’une partie des droits contre une rémunération en cash. Des points d’accord qui confirment un rapprochement entre les dirigeants des deux clubs. La preuve avec cette sortie signée Eduard Romeu. Le haut dirigeant du FC Barcelone, vice-président du secteur économique, a dit tout le bien qu’il pensait de la gestion de la Maison Blanche et des actions de son président Florentino Pérez.

🎩 Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça: "La gestión del señor Florentino Pérez es de sacarse el sombrero" https://t.co/5RA2eI6W78 — MARCA (@marca) September 16, 2021

« C’est possible qu’ils puissent recruter Mbappé et Haaland. Le Real Madrid est un grand club qui a une très grande force. Si nous avions fait nos devoirs comme il se devait ces dernières années, nous serions dans la même situation. Florentino Pérez a une façon de diriger son club face à laquelle on ne peut que lui tirer notre chapeau. Au niveau économique et entrepreneurial, personne ne découvre Monsieur Pérez. Je lui porte une grande admiration au niveau entrepreneurial. Et au niveau personnel, il a toujours été sympathique quand nous nous sommes rencontrés. Je ne peux faire que des éloges sur sa personne », a livré Eduard Romeu dans un entretien à Radio Marca.

La SuperLeague dans un coin de la tête

Une sortie qui démontre que les relations sont de plus en plus cordiales entre ls deux clubs. Il semble loin le temps où les présidents du Real et du Barça siégeaient côte à côte sans s’échanger un seul mot pendant les Clasicos. Désormais, même sur le plan sportif, le départ de joueurs emblématiques comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos va rendre les chocs beaucoup chargés d’histoire, et probablement moins tendus. Surtout que, sur le plan financier, qui est tout de même le nerf de la guerre, le Real et le FC Barcelone s’entendent de plus en plus fréquemment sur des points cruciaux. « Il raconte n’importe quoi, tout ça pour faire cette SuperLigue avec le Real », « il y a trois mois le Real était au bord de la faillite, et maintenant ils veulent prendre Mbappé et Haaland », « les deux clubs savent qu’ils ne sont rien l’un sans l’autre », ont ainsi réagi les lecteurs de Marca, pour qui le rapprochement entre les deux clubs est surtout dicté par le business.