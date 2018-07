Real Madrid : Encore une mauvaise nouvelle pour Benzema

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Absent de la Coupe du monde avec l’équipe de France, Karim Benzema vit tout de même un été difficile en ce qui concerne sa situation au Real Madrid.

Zinedine Zidane, qui lui faisait une confiance aveugle même sous le feu des critiques, est parti, tout comme Cristiano Ronaldo, dont il était le lieutenant et le fidèle compagnon pendant presque une décennie. Cela provoque inévitablement du changement majeur, surtout que l’attaquant français pourrait se voir indiquer la sortie. Nouvel entraineur de la Maison Blanche, Julen Lopetegui ne souhaiterait pas continuer l’aventure avec l’ancien lyonnais, balance ce vendredi la Cadena SER.

L’ancien sélectionneur espagnol veut plutôt recruter Rodrigo Moreno, le buteur de Valence, en lieu et place de KB9. Ce dernier a mis les choses au clair via un message sur les réseaux sociaux, clamant son amour pour le Real Madrid, et sa fierté d’en être l’attaquant depuis toutes ces années. Il n’empêche, si jamais le champion d’Europe venait à faire un énorme effort en déboursant quasiment 100 ME pour faire signer Moreno, qui dispose d’une clause libératoire à 120 ME, l’avenir du Français s’assombrirait sérieusement à Bernabeu.