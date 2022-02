Madrid : Ancelotti menacé, Pochettino dans le viseur !

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

La victoire du PSG mardi face au Real Madrid a été incontestable, au vu du contenu pendant 90 minutes. Un constat qui ne plaît pas à Madrid où le jeu prôné par Carlo Ancelotti commence à agacer. L'Italien pourrait être viré cet été, et c'est au PSG que se situe son possible successeur.

1-0, un score qui plaît au PSG mais qui ne reflète pas totalement la forte domination des Parisiens sur le Real Madrid mardi soir. Pour ce choc des huitièmes de finale, les Madrilènes ont affiché un visage bien inquiétant, subissant la domination adverse et étant très inoffensifs. Ils n'ont d'ailleurs pas cadré la moindre frappe sur la pelouse du Parc. Un match dont le contenu a réhabilité, pour un temps, Mauricio Pochettino mais qui a jeté le discrédit sur Carlo Ancelotti. Le projet de jeu du Real est de moins en moins compris dans la presse espagnole et ne séduit pas les observateurs. Ce n'est pas bien différent dans l'état-major madrilène.

Ancelotti sur la sellette, Pochettino séduit Florentino Perez

En effet, malgré sa place de leader de Liga, le jeu du Real Madrid inquiète Florentino Perez. Les dernières prestations n'ont pas été à la hauteur et le match à Paris pourrait avoir été la goutte de trop concernant le bilan de Carlo Ancelotti. Selon le journal espagnol Sport, l'avenir de l'Italien s'écrit même en pointillés notamment pour la saison prochaine. Le technicien était arrivé l'été dernier en provenance d'Everton pour remplacer Zinedine Zidane. Une nomination pas totalement désirée par la direction du Real mais elle avait du se rabattre sur celui qui avait déjà entraîné le club entre 2013 et 2015 avec une Ligue des Champions à la clé notamment.

🔴 Selon @Independent, Mauricio Pochettino est vu comme une cible prioritaire par Florentino Pérez en cas de départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 16, 2022

Les Madrilènes visaient en effet d'autres noms à l'époque, notamment Mauricio Pochettino mais ce dernier n'était pas disponible. Un an plus tard, l'Argentin apparaît moins sûr de rester à Paris et le Real l'a bien compris. Comme le révèle Hadrien Grenier selon une information de The Independent, les Merengues pourraient retenter leur chance pour le technicien argentin qui plaît beaucoup à Florentino Perez. Pochettino remplacerait Carlo Ancelotti à la tête de l'équipe l'été prochain. Le nom de Jurgen Klopp est aussi murmuré mais sa situation contractuelle est plus complexe. Surtout, après le match de mardi soir entre le PSG et le Real Madrid, la côte de Mauricio Pochettino est remontée en flèche et elle est bien au-dessus de celle de Carlo Ancelotti.