Real : Les archives sur Benzema ressortent, c’est succulent

Encore une fois brillant avec le Real cette semaine en quarts de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea (3-1), Karim Benzema n’a pourtant pas toujours fait l'unanimité à Madrid…

Depuis plusieurs mois, Karim Benzema brille de mille feux sous le maillot des Merengue. Avec son compatriote Kylian Mbappé, l’ancien Lyonnais fait même partie des meilleurs joueurs au monde à l’heure actuelle, devant des Messi ou Neymar. Il faut dire que depuis la mi-février, KB9 marche carrément sur l’eau. Décisif lors de ses sept dernières sorties avec le Real, le joueur de 34 ans a encore marqué les esprits en Ligue des Champions mercredi. Quatre semaines après avoir retourné le PSG avec un triplé incroyable au Santiago Bernabeu, Benzema a refait parler la poudre du côté de Chelsea, le champion d’Europe en titre. En effet, avec trois nouveaux buts inscrits sur la pelouse de Stamford Bridge en quart de finale aller de la C1, la star française a marqué un peu plus l’histoire en devenant par exemple le premier tricolore à planter 11 buts en Champions sur une seule saison. Mais au-delà de ça, c’est la grande histoire du Real que Benzema est en train d’écrire.

