LdC : Gracias Benzema, le Real et le Français détruisent Chelsea !

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale aller

Stamford Bridge (Londres)

Chelsea-Real Madrid 1-3

Buts : Havertz (40e) pour Chelsea ; Benzema (21e, 24e et 46e) pour le Real

Dans ce choc des quarts de finale, Chelsea entamait mieux les débats et mettait à mal la défense madrilène en début de match. Toutefois, les contres du Real Madrid se révélaient redoutables. Vinicius venait déjà inquiéter les supporters des Blues en trouvant la barre de Mendy (10e) après avoir éliminé Thiago Silva. Puis, le Brésilien jouait un double une-deux avec Benzema avant de servir le Français qui de la tête trompait Mendy. Pas rassasié, KB9 plantait un doublé dans la foulée toujours de la tête mais servi par Modric cette fois-ci. Assommés, les Blues réagissaient et poussaient sur les buts de Courtois. Ils trouvaient finalement la faille par Havertz de la tête, lequel évitait de peu un coup de pied en plein crâne au passage.

Karim Benzema (2021/22):



👥 36 appearances

⏱ 34 90s

⚽️ 37 goals

🎯 12 assists

🥅 62:22 minutes per goal involvement



His impact on Real Madrid this season has been nonpareil. pic.twitter.com/1xRAGqzA6a — UtdArena (@UtdArena) April 6, 2022

Un but qui remettait les Blues sur le droit chemin avant la seconde période. Mais, leurs espoirs étaient réduits à néant dès le retour des vestiaires. Mendy imitait Donnarumma en huitièmes de finale et tardait à relancer le ballon. Benzema lui chipait le cuir et marquait dans le but vide pour s'offrir un deuxième triplé de rang en C1. Derrière, Chelsea poussait pour réduire le score mais Azpilicueta trouvait Courtois pour une grande parade du portier belge (53e), Lukaku frôlait le poteau de la tête (68e) avant que Mount ne frappe juste au-dessus du but madrilène. Que de regrets pour les Londoniens, que d'allégresse pour le Real qui fait un grand pas pour la qualification en demies avant le retour mardi prochain.