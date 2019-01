Real : La fuite de Bale, une affaire d’État à la Maison Blanche

Dans : Liga, Foot Europeen.

Déjà critiqué pour son irrégularité et ses blessures à répétition, Gareth Bale a aggravé son cas dimanche dernier.

De nouveau forfait en raison d’une blessure au mollet, l’attaquant du Real Madrid est venu assister au match de Liga perdu contre la Real Sociedad (0-2). Pour le Gallois, c’était avant tout une contrainte puisque le club madrilène oblige ses joueurs indisponibles à assister aux rencontres. Et leur conseille vivement d’être proches du groupe avant et après le coup de sifflet final. Apparemment, Bale a oublié la tradition, lui qui a été filmé en train de quitter le Stade Santiago Bernabeu à la 78e minute, alors que les Merengue n’avaient qu’un but de retard.

Autant dire que cette fuite n’a pas plu à la direction qui envisage de lui infliger une amende. Le montant sera fixé en fonction des explications de l’accusé, précise El Confidencial. Bale devra donc éviter de prétexter les embouteillages, d’autant que ses coéquipiers auraient également mal pris son départ anticipé. Tout comme la presse qui se déchaîne sur la star qui devait remplacer Cristiano Ronaldo…