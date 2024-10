Tchouameni pose un sérieux problème au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Aurélien Tchouameni inquiète quelque peu au Real Madrid. Le joueur de l'équipe de France n'évolue cependant pas toujours à son poste de prédilection.

Le Real Madrid va mieux et parvient à enchainer en Liga. Pourtant, Carlo Ancelotti doit toujours jongler avec les absences, notamment en défense. Raison pour laquelle certains joueurs doivent compenser. C'est le cas d'Aurélien Tchouameni, qui doit jouer comme défenseur central. Ce fut encore le cas face au Celta le week-end dernier en Liga. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien des Girondins de Bordeaux n'a pas forcément convaincu. Pas mal d'inquiétudes sont à noter concernant le milieu de terrain. Même Carlo Ancelotti a des doutes...

Tchouameni, Ancelotti ne s'en sort pas

Ces dernières heures face à la presse, l'Italien a en effet confessé que le niveau de Tchouameni en tant que troisième central n'était pas satisfaisant : « Il a joué, quand on avait le ballon, entre les deux défenseurs centraux. Là, nous avons eu un problème d'équilibre en première mi-temps, car si nous étions trois avec le ballon, ils devaient avancer sans lui... et nous avons commis des erreurs. Je ne l'ai pas bien expliqué... ». Problème, quand le Français de 24 ans a été replacé au milieu contre Vigo, il aura été transparent, comme si sa confiance s'était évaporée.

Si Ancelotti croit encore en Tchouameni, beaucoup de fans et observateurs ne comprennent pas son utilisation et ne sont pas satisfaits de son niveau. Et ce, depuis son arrivée, alors que le Tricolore a disputé son 100ème match avec le Real Madrid face au Celta Vigo. Pour rappel, il avait rejoint la Casa Blanca en 2022 pour près de 100 millions d'euros en provenance de Monaco. Encore sous contrat jusqu'en 2028, Tchouameni a donc encore pas mal de travail avant de faire l'unanimité au Real Madrid. Et dans la capitale espagnole peut-être plus qu'ailleurs, la patience n'est pas la qualité principale.