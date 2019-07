Real : Confiant dans la défaite, Zidane se fait massacrer à Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après l’humiliation contre l’Atletico (7-3), le Real Madrid a subi une nouvelle défaite mardi. Cette fois, les Merengue ont été dominés par Tottenham (1-0) dans l’Audi Cup.

Au total, la formation de Zinédine Zidane compte quatre revers en autant de matchs amicaux cet été. Mais cela n’a pas l’air d’effrayer l’entraîneur madrilène. « Les supporters n'ont pas à s'inquiéter, je suis toujours positif, a rassuré le Français. Je sais que c'est compliqué parce qu'on sort d'une saison difficile, et parce que les choses commencent mal. Je sais que j'ai une grande équipe. Ce dont on a besoin, c'est de gagner un match. C'est tout ce qu'il nous manque. »

Autant dire que ce discours ne plaît pas aux supporters, et encore moins à la presse locale. Du coup, Marca a tenu à lui rafraîchir la mémoire avec des statistiques peu flatteuses. On apprend par exemple que le Real n’a remporté que 7 de ses 21 derniers matchs (amicaux compris), avec 11 défaites et 3 nuls. Le temps pour les Merengue d’inscrire 30 buts et d’en encaisser 39.

Zidane gagne un match sur trois

Pour la défense de Zidane, il est vrai que ces chiffres concernent en partie son prédécesseur Santiago Solari. Le média a donc pris en compte les 15 rencontres du coach actuel : 5 victoires, 3 nuls et 7 défaites ! Soit toujours un tiers de matchs gagnés pour le Real, qui remportait 70 % de ses rencontres lors du précédent passage de « Zizou ». Les Madrilènes, qui n’ont jamais mené pendant leurs matchs de préparation cet été, sont donc attendus ce mercredi (18h) contre Fenerbahçe, la formation turque balayée 6-1 par le Bayern Munich mardi…