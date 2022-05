Real : Carlo Ancelotti à la retraite, la grosse surprise

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Vainqueur de la Liga avec le Real Madrid cette saison, Carlo Ancelotti est définitivement entré dans le cœur des supporters madrilènes.

Après avoir remporté la dixième Ligue des Champions du Real Madrid lors de son premier passage chez les Merengue, l’entraîneur italien a réussi à être champion d’Espagne, bien avant la fin de la saison en Liga. Une belle performance de la part de Carlo Ancelotti, que tout le monde pensait sur le déclin lorsqu’il a rejoint Everton et qui est finalement revenu sur le devant de la scène en signant au Real Madrid. Le choix de Florentino Pérez était finalement le bon en nommant Carlo Ancelotti pour compenser le fracassant départ de Zinedine Zidane. Mais tandis que sa cote est au plus haut, Carlo Ancelotti a dévoilé sur Prime Video qu’il ne se voyait plus entraîner encore longtemps. Au contraire, il envisage de prendre sa retraite à la fin de son aventure au Real Madrid.

Ancelotti, le Real Madrid puis la retraite ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlo Ancelotti (@mrancelotti)

« Après le Real, oui, j'arrêterai probablement. Si le club me garde dix ans, je l'entraînerai dix ans. Mais j'aimerais être avec mes petits-enfants. Prendre des vacances avec ma femme, il y a tellement de choses à faire, des choses que j'ai laissées de côté et que j'aimerais faire. Aller dans de nombreux endroits où je ne suis jamais allé. Je ne suis jamais allé en Australie. Je ne suis jamais allé à Rio de Janeiro. Rendre visite à ma sœur plus souvent. Malheureusement, ce n'est pas comme si tu pouvais faire ça actuellement, alors le jour où j'arrêterai, j'aurai toutes ces choses à faire » a dévoilé Carlo Ancelotti. Seule une aventure à la tête d’une sélection pourrait le faire changer d’avis. « Pourquoi pas ? » a-t-il indiqué à ce sujet alors que le Canada a parfois été associé à Carlo Ancelottii, dont la femme est canadienne. Du haut de ses 62 ans, Carlo Ancelotti n’est en tout cas plus dans l’optique de subir la pression d'un club au quotidien pendant encore de longues années.