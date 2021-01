Real : Benzema serein, Zidane n’en peut plus de l’affaire Valbuena

Dans : Liga.

Impliqué dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. L’attaquant du Real Madrid n’est toujours pas débarrassé de cette histoire, ce qui commence sérieusement à agacer son coach Zinédine Zidane.

Près de cinq ans plus tard, l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena reste d’actualité. Alors qu’il tentait de faire annuler les poursuites, considérant que les méthodes utilisées pendant l’enquête n’étaient pas valides, Karim Benzema a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. L’attaquant du Real Madrid sera donc jugé et risque même une peine de prison. Lui que l’on accuse d’avoir incité les maîtres-chanteurs à extorquer le milieu offensif. Pourtant, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais prend les choses avec un certain détachement et se demande quand aura lieu la « mascarade ».

Rien à voir avec la réaction de son entraîneur Zinédine Zidane, lassé par cette histoire qui dure depuis trop longtemps à son goût. Et qui risque de perturber son meilleur buteur dans les mois à venir. « Benzema a tout mon soutien, a réagi le coach merengue en conférence de presse. Je sais que ce n'est pas une situation facile. L'important est ce que je vois et il va bien. C'est une situation difficile et nous voulons qu'elle soit résolue le plus rapidement possible. Il se détache de tout cela et se concentre sur son travail, sa famille. Il fait ce qu'il aime et veut rendre les gens heureux quand il est sur le terrain. » Souvent dépendant de KB9 devant, le Real veillera à ce que son attaquant ne soit pas affecté.