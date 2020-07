Real : Benzema met Cristiano Ronaldo aux oubliettes, quel artiste

Dans : Liga.

De nouveau buteur face à Grenade lundi soir (1-2), Karim Benzema réalise une saison à couper le souffle au Real Madrid.

Auteur de 19 buts et 8 passes décisives, l’attaquant français est sans conteste l’homme fort de l’attaque du Real Madrid. Plus fort encore, Karim Benzema semble avoir totalement fait oublier le départ de Cristiano Ronaldo, qui avait logiquement fait naître de grosses craintes chez les Socios au moment de son départ pour la Juventus Turin il y a deux ans. Plus fort que jamais, Karim Benzema force le respect de l’Espagne entière, ce qui est totalement logique selon le consultant de BeInSports, Omar Da Fonseca.

Benzema à l'apogée de sa carrière selon Da Fonseca

« Il joue le meilleur football de sa carrière. Avec Ronaldo c’était un accompagnateur et le premier violoncelle. Aujourd’hui, c’est un soliste et le directeur de l’orchestre. C’est un joueur qui joue en smoking avec les chaussures qui brillent. Il évite le duel, le contact, n’a pas besoin de sentir le souffle du défenseur sur son dos. Karim pense à la façon dont il veut et doit caresser le ballon. Il veut que la balle soit son ami » a déclaré le consultant dans les colonnes du Figaro. De jolis compliments qui iront droit au cœur du principal intéressé, souvent critiqué par le public en France mais tout simplement adulé en Espagne. Et cela devrait s’accentuer davantage à Madrid dans les jours à venir puisque le Real Madrid fonce vers le titre de champion d’Espagne. A deux journées de la fin, l’équipe de Zinedine Zidane, qui doit encore affronter Villarreal (J37) et Leganès (J38), compte quatre points d’avance sur le FC Barcelone de Lionel Messi.