Real : Benzema is back, Zizou apprécie le spectacle

Dans : Liga, Foot Europeen.

Absent plus d’un mois en raison d’une blessure à la cuisse, Karim Benzema était de retour sur les terrains samedi soir à l’occasion du match entre le Real Madrid et Getafe (2-1).

Toujours aussi bon, l’ancien buteur des Bleus s’est montré décisif en inscrivant un but déterminant. Devant les médias, Zinedine Zidane a tenu à féliciter le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, indispensable à un Real Madrid galactique, revenu à cinq points du Barça accroché par l’Atlético Madrid.

« Je suis content pour Karim, car c’est toujours important de marquer pour un attaquant. Il n’était pas facile de revenir aussi bien après tout ce temps en dehors du groupe. Mais, au-delà de ce but, on peut dire qu’il a très bien joué. Il a beaucoup bougé et il a offert plusieurs belles passes qui auraient pu s’avérer décisives, surtout à Cristiano » a lancé, toujours très élogieux, le coach du Real Madrid. Il sera désormais temps de confirmer dans un match au sommet cette semaine face à Tottenham pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Un match qui pourrait valoir cher dans la quête de la première place du groupe…