Esp : Griezmann snobé par Messi et Suarez, Hermel insiste

Dans : Liga.

Titulaire samedi avec le FC Barcelone lors de la victoire sans éclat du Barça à Leganes, Antoine Griezmann n'arrive pas à faire éteindre les doutes. Et ce dimanche, le constat est dur pour le Champion du monde français.

Remplacé peu avant l’heure de jeu par Vidal, samedi contre la lanterne rouge de Liga, le Chilien marquant ensuite le but de la victoire de Barcelone, Antoine Griezmann continue à susciter bien des questions du côté du Barça. Si personne ne remet en cause les qualités de l’attaquant français, nombreux sont ceux qui se demandent si Antoine Griezmann trouvera un jour sa place au sein d’un effectif où le jeu ne se fait pas uniquement pour lui. Et pour Fred Hermel, spécialiste du football espagnol pour L’Equipe et RMC, il est désormais légitime de se poser des questions sur Grizi

Même s’il n’est clairement pas aidé par les choix de l’entraîneur du FC Barcelone, Antoine Griezmann ne paraît pas réellement avoir du lien avec ses coéquipiers, un constat qui ne date pas de samedi. « Même pas une heure de jeu pour celui qui a de nouveau peiné sur le terrain et dont le manque d’intégration au sein de sa nouvelle équipe commence vraiment à inquiéter. D’autant qu’aucun signe d’amélioration n’a été palpable. Ni sans manière de se mouvoir, ni dans l’attitude de Lionel Messi et Luis Suarez qui consciemment ou pas semblent l’ignorer », fait remarquer Frédéric Hermel, qui remarque qu’Antoine Griezmann a tout de même quitté le stade avec le sourire, même s’il a refusé de s’exprimer. Les jours meilleurs se profilent peut-être pour le champion du monde tricolore du FC Barcelone, lequel ne pourra pas être snobé éternellement par ses coéquipiers, aussi prestigieux soient ils.