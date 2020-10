Real : Benzema et Vinicius se sont expliqués

Dans : Liga.

C’était inévitable après la polémique de ces derniers jours, Vinicius Junior et Karim Benzema ont fait savoir qu’ils avaient fait la paix.

Mardi soir, l’attaquant français a été grillé en train de parler à Ferland Mendy à la mi-temps du match à Mönchengladbach, confiant à quel point Vinicius Junior l’agaçait à jouer de cette façon, et qu’il ne fallait tout simplement plus lui faire de passer car il jouait contre l’équipe. Des propos très durs prononcés juste devant le Brésilien en plus, ce dernier ne comprenant pas le français, et donc qu’il était visé. Dès le début du dernier entrainement, KB9 a décidé d’aller voir Vinicius Junior, sous l’oeil bien évidemment des caméras pour montrer que la réconciliation était effective.

Selon Marca, l’accord était total entre les deux joueurs, qui ont reconnu que ces propos n’étaient pas très inspirés, mais qu’il fallait mettre cela sous la tension d’un match qui se déroulait mal. L’ancien de Flamengo a ainsi accepté les explications de Benzema, ce qui était la volonté du Real Madrid également pour tourner rapidement la page. Les deux joueurs ont ensuite pris la pause ensemble avec le sourire pour les médias du club et les photographes présents, histoire de mettre un terme définitif à cette polémique qui démontre tout de même que le club merengue est sur les nerfs en ce début saison pour le moment délicat.