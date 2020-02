Barcelone : Révélations, Griezmann accuse Messi

Dans : Liga.

Depuis le début de la saison, Antoine Griezmann et Lionel Messi ne filent pas le parfait amour au FC Barcelone, que cela soit en dehors du terrain ou sur le rectangle vert.

Malgré leurs qualités techniques respectives, l’attaquant de l’Equipe de France et le capitaine de Barcelone ne parviennent pas à établir une relation technique profitable au champion d'Espagne en titre. Il y a quelques jours, le coach catalan Quique Setien se voulait optimiste. « Griezmann a fait beaucoup de choses bien et je vois qu’il s’adapte parfaitement. Peut-être que nous avons besoin de la même chose de sa part, comme tous les attaquants quand ils ne marquent pas de but, il doit en souffrir. Je ne doute pas que le lien entre eux sera fluide et extraordinaire » déclarait notamment l’entraîneur du FC Barcelone. Reste qu’en interne, Antoine Griezmann ne se fait pas beaucoup d’illusions sur son avenir en Catalogne, et sur son association avec Lionel Messi.

Ce mardi, France Football révèle certaines phrases lâchées par Antoine Griezmann. « Ils ne vont pas m’avoir, je ne vais pas lâcher ! Oh que oui, ils sont jaloux de moi. Il vaut mieux en sourire » aurait notamment indiqué l’attaquant barcelonais, en référence au titre mondial obtenu avec l’Equipe de France en Russie, en 2018. Par ailleurs, Antoine Griezmann aurait rajouté en interne que son objectif était de « tenir jusqu’à l’Euro, rester en jambe sans désespérer ». Avant de quitter Barcelone ? La question se posera forcément l’été prochain, si l’adaptation du Français n’a pas connu une subite accélération. Reste à voir quel club sera en mesure de payer un transfert de cet envergure pour recruter la star n°1 de l’Equipe de France, en situation d’échec à Barcelone après plusieurs années pleines à l’Atéltico de Madrid.