Real : 300 ME, Neymar et quatre stars, Cristiano Ronaldo peut trembler

Dans : Liga, Mercato, PSG.

En pleine crise comme cela faisait très longtemps que cela n’était pas arrivé à Madrid, le Real a bu la tasse à domicile en Coupe du Roi face à Levante, ce qui semblait impensable même avec un gros turn-over. Zinedine Zidane a pris la responsabilité de cet échec, lui qui se voit surtout reprocher son inaction lors du marché des transferts de janvier. Le coach français jouera sa tête à l’occasion de la double confrontation face au PSG en Ligue des Champions, mais que « Zizou » reste ou pas à la Maison Blanche, l’été sera chaud. Marca en fait sa Une ce vendredi, le Real Madrid compte dépenser plus de 300 ME pour se renforcer, et probablement laisser Cristiano Ronaldo sur le carreau.

En effet, le grand objectif de Florentino Perez est encore et toujours de faire venir Neymar, qui fait la Une du quotidien madrilène. Mais avec ou à la place du Brésilien du PSG, le club merengue a ciblé quatre autres énormes coups à effectuer. Il s’agit de faire venir David De Gea (Manchester United) aux buts, et une ligne d’attaque complète avec Eden Hazard (Chelsea), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Harry Kane (Tottenham). Il sera difficile de tout réaliser, mais nul doute que la BBC actuelle a de quoi se faire du souci pour son avenir.