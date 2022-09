Que manigance Thomas Tuchel avec le Real Madrid ?

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Thomas Tuchel est sur le marché. L'ancien entraîneur du PSG a été limogé par Chelsea dès le début de la saison actuelle. Toutefois, il possède encore une belle cote en Europe, y compris au Real Madrid.

Les emplois se suivent et se ressemblent pour Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand a souvent l'habitude de bien débuter ses histoires en club avant une fin prématurée à son grand désarroi. Viré du Borussia Dortmund, puis du PSG, il a fait la passe de trois avec Chelsea en ce début de saison. Un succès final en Ligue des champions 15 mois auparavant n'y aura rien changé. En panne de victoires avec les Blues et fâché avec une bonne partie du club, Tuchel a du quitter Londres au début du mois de septembre. De quoi entacher son CV ? Pas nécessairement.

Tuchel successeur d'Ancelotti au Real Madrid ?

En effet, l'Allemand possède encore une belle cote sur le marché. Si son caractère est parfois cause de nombreux problèmes dans le vestiaire, ses capacités tactiques et son palmarès plaident pour lui. Faut-il rappeler qu'au PSG, il fut le seul entraîneur à amener le club parisien en finale de la Ligue des champions ? A Chelsea, il ne lui a fallu que six mois dans une équipe qu'il n'avait pas choisi pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Un bilan qui ne laisse pas insensible le Real Madrid.

🚨🌕| La Liga seems to be Thomas Tuchel's logical next destination, & it could be at Real Madrid if Carlo Ancelotti leaves next summer. @TheAthleticUK — Madrid Zone (@theMadridZone) September 12, 2022

Selon certains journaux anglais mais surtout le quotidien catalan El Nacional, l'Allemand a entamé des discussions avec le boss madrilène Florentino Perez. Rien de concret pour le moment même si c'est la confirmation que le profil de Tuchel plaît à Madrid, notamment pour remplacer Carlo Ancelotti. L'Italien laisse entendre de plus en plus souvent que l'heure de la retraite est toute proche pour lui. Cela pourrait se faire dès l'été prochain, laissant alors une voie royale à Thomas Tuchel pour prendre en main la destinée du plus grand club du monde.