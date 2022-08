PSG : Messi au Barça, ce fossoyeur de la L1 stoppe tout

Malgré les difficultés financières du FC Barcelone, l'hypothèse d'un retour de Lionel Messi reste présente depuis le début de l'été. Mais, pour le patron de Mediapro Jaume Roures, l'espoir est quasi nul de revoir la Pulga sous le maillot blaugrana.

Une image appartient désormais au passé, celle de Lionel Messi portant le maillot du FC Barcelone au Camp Nou. Toutefois, un an après son départ du club catalan, les supporters blaugranas n'ont pas perdu espoir de voir l'enfant du pays revenir au bercail. Cette idée a été reprise en boucle par les médias tout au long de l'été. Il faut dire que Joan Laporta s'est souvent exprimé positivement à ce sujet mais surtout que Messi avait négocié une clause avec le PSG. Celle-ci prévoyait que si l'une des deux parties ne voulait pas poursuivre l'aventure un an de plus, Messi serait libéré de son contrat.

En théorie, Messi pouvait redevenir un joueur du FC Barcelone sans que le club catalan ne donne la moindre indemnité au PSG. Dans les faits, par contre, cela semble bien plus complexe. D'abord parce que Messi s'est acclimaté au club parisien et nourrit des ambitions pour cette saison. De plus, le FC Barcelone semble trop juste financièrement pour espérer rapatrier la Pulga dans les prochains jours. Les Blaugranas peinent déjà à faire valider les contrats de leurs recrues alors il est inenvisageable d'inclure le salaire de l'Argentin dans la masse salariale limitée des Catalans.

Jaume Roures (Mediapro founder and Barça guarantor): "Leo Messi is the best player of all time, and it was a mistake that he left Barça. However, I don't think he will return." pic.twitter.com/ak0DyF1VGl