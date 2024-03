Piqué a plein d’idées pour tuer le football

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Créateur de la Kings League, Gérard Pique milite pour un changement radical du football et ses règles jugées trop traditionnelles pour ce dernier. L'ancien défenseur espagnol a des idées "novatrices".

Depuis le 1er janvier 2023, la Kings League fait rage en Espagne. Une compétition qui met en scène 12 équipes, avec à chaque fois un ancien joueur professionnel ou une personnalité publique comme capitaine. Les matchs durent deux fois 20 minutes, avec aucune limite de changement, des buts plus petits et des règles farfelues pour proposer un contenu plus animé et addictif. Gérard Pique a créé la Kings League avec l'objectif de révolutionner le football, qu'il trouve trop ennuyeux et pas assez innovant. Ainsi, à l'occasion d'une interview accordée au Sunday Times, l'ancien joueur du FC Barcelone a dévoilé sa position sur le sujet. Le champion du monde espagnol souhaite que le football devienne plus attractif, notamment pour la nouvelle génération.

Le football de Tik Tok, la propositie lunaire de Pique

"I saw my kids watching a football match and after 10 minutes they were on their phones and their tablets."



Outlaw draws and bring in 40-minute games? Gerard Piqué tells @TomAllnutt_ football must adapt to shortening attention spans.



Full interview 🔽https://t.co/FXHOMxo3IO — Times Sport (@TimesSport) March 17, 2024

« Le football est en compétition avec Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Chacun a sa limite de temps. Le foot durant 90 minutes n’est plus aussi excitant. Il faut trouver des moyens de marquer plus de buts, ou bien faire en sorte qu’une rencontre ne puisse pas se finir en match nul. Le football a peur du changement. Il a une énorme histoire, c’est très traditionnel, mais le changement va arriver, il doit arriver. Un match de 90 minutes qui peut finir sur un 0-0 est très difficile à comprendre pour la nouvelle génération » a affirmé Gérard Pique qui refuse néanmoins d'intégrer les grandes instances du football mondial pour tenter de changer les règles de l'intérieur. Déjà très critiqué pour la nouvelle réforme de la Coupe Davis au tennis, Pique est en train de s'attirer la foudre des fans de football. Avec sa Kings League et ses idées révolutionnaires, l'ancien joueur de 37 ans semble à côté de la plaque.