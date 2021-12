Ousmane Dembélé démolit le Barça

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Décidé désormais à quitter le FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne fera aucun cadeau, et est prêt à attendre la fin de saison pour cela.

Il y a encore très peu de temps, Xavi et le Barça enchainaient les compliments sur Ousmane Dembélé, sa volonté de revenir au meilleur niveau et ce qu’il pouvait apporter à l’attaque catalane dans les mois et les années à venir. Mais les discussions pour la prolongation de son contrat sont progressivement tombées à l’eau, et c’est désormais vers un départ que se dirige l’ailier français. La douche froide est totale, d’autant que le FC Barcelone risque d’être l’énorme perdant. Outre le fait d’avoir déboursé plus de 100 millions d’euros pour un joueur qui n’a disputé que 50 % des matchs, le club catalan se disait au moins qu’il récupérerait une partie de cette somme en cas de vente de Dembélé à Newcastle, au PSG ou ailleurs, à l'occasion du mercato d'hiver. Mais la presse espagnole l’annonce ce vendredi, Ousmane Dembélé compte bien attendre la fin de la saison pour partir libre, et mieux négocier son arrivée dans un club de premier choix. Avec une prime à la signature à la clé.

Les exigences folles de Dembélé

🔴 Ousmane Dembélé a réclamé au Barça un salaire annuel de 43 M€ + 5 M€ en cas de titre en #UCL + 2 M€ pour le championnat. 🤯



(@cfbayern) pic.twitter.com/6FpT1OkOpo — Actu Foot (@ActuFoot_) December 30, 2021

Un comportement qui n’arrange pas du tout le Barça, qui a besoin de faire de la place au niveau de sa masse salariale pour continuer à se renforcer. Pour le moment, tout s’écroule donc, sans compter le fait que le public catalan va rapidement prendre en grippe l’ailier formé à Rennes, et à qui tous les écarts semblaient pouvoir être pardonnés jusqu’à il y a peu. Dembélé sera-t-il encore motivé pour montrer un beau visage lors de ses derniers mois au Barça ? C’est probable, sachant que le champion du monde 2018 a aussi pour objectif de se mettre en avant afin de rebondir dans un club de haut vol. Pendant ce temps, le club culé se voit obliger d’éjecter un de ses joueurs peu utilisés, et Coutinho comme Umtiti sont ciblés par la direction pour dégager pendant le mois de janvier.