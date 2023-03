Officiel : Séville vire déjà Jorge Sampaoli

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Moins de six mois après son retour au FC Séville, Jorge Sampaoli s’en va par la toute petite porte. Actuel 14e du championnat espagnol, le club andalou a limogé l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille ce mardi. Dans un communiqué officiel, le FC Séville confirme le renvoi de Jorge Sampaoli, qui a dirigé 31 matchs cette saison en Liga pour un bilan de 13 victoires, 6 nuls et 12 défaites. Avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge, Séville reste en position délicate et Jorge Sampaoli n’était plus l’homme de la situation aux yeux de l’état-major du club andalou.