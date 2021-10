Officiel : Le Barça vire Ronald Koeman

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

La défaite concédée ce mercredi soir face à Vallecano aura été celle de trop pour Ronald Koeman.

Timidement conforté à sa place après la défaite dans le Clasico face au Real Madrid (2-1), le technicien du Barça n’a pas résisté à la prestation fantomatique de ses troupes dans la banlieue de Madrid. La place des Catalans dans le ventre mou de la Liga rendait cette situation intenable, et la réunion nocturne a débouché sur le limogeage de Ronald Koeman. « Le FCB a relevé Koeman de ses fonctions d’entraineur. Le président Laporta l’a informé de cette décision après la défaite contre le Rayo. Koeman dira au revoir à l’équipe ce jeudi au centre d’entrainement. Le Barça souhaite le remercier pour ses services, et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière », a fait savoir le FC Barcelone, qui va désormais devoir se mettre en quête d’un nouvel entraineur. Un souci de plus pour un club en totale perdition depuis le départ de Lionel Messi, même si la dégringolade avait déjà débuté avant.