Officiel ‍: En attendant Flick, le Barça vire Xavi ‍!

Par Eric Bethsy

Comme pressenti ces derniers jours, le FC Barcelone se sépare de son entraîneur Xavi. Le club catalan a confirmé que l’ancien milieu de terrain ne serait plus le coach des Blaugrana la saison prochaine. Selon les récentes informations de diverses sources, c’est l’Allemand Hansi Flick qui devrait récupérer le poste.

Un dernier match ce week-end, et Xavi ne sera plus l’entraîneur du FC Barcelone. Ce vendredi, le club catalan a annoncé que son coach ne serait plus en poste la saison prochaine. Cette décision intervient après plusieurs rebondissements plus ou moins compréhensibles. Tout avait commencé en janvier dernier lorsque l’ancien milieu de terrain, affecté par les mauvais résultats de son équipe et par les critiques des médias, avait indiqué qu’il quitterait lui-même le Barça au terme de l’exercice.

De quoi provoquer un étrange déclic chez les Blaugrana qui entamaient alors une excellente dynamique jusqu’à l’élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Avec le soutien de tout le monde ou presque en interne, Xavi, qui avait pourtant répété à plusieurs reprises qu’il ne reviendrait pas sur sa décision, acceptait finalement de rester. Seulement voilà, lors d’une conférence de presse, le coach blaugrana se montrait pessimiste pour l’avenir du club.

Xavi aurait mieux fait de se taire

La légende du Barça estimait qu’il serait impossible de rivaliser avec les cadors européens, à commencer par le Real Madrid. Il faut dire que le FCB reste en difficulté avec le fair-play financier de la Liga. Qu’importe, sa déclaration aurait provoqué la colère du président Joan Laporta qui aurait choisi de le licencier. Et ce malgré le soutien de nombreux cadres en faveur d’un Xavi sous contrat jusqu’en 2025, et dont les indemnités (staff compris) pourraient grimper jusqu’à 20 millions d’euros. Après son dernier match aux commandes à Séville dimanche en Liga, c’est l’Allemand Hansi Flick qui devrait lui succéder.