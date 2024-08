Neymar et le Barça, triste fin ‍!

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Près d'un an après sa grave blessure, Neymar rêve toujours de revenir au sommet. Il s'est proposé au FC Barcelone, qui a refusé de le prendre.

Neymar se rapproche d’un retour sur les terrains, même si cela fait désormais 10 mois qu’il s’est gravement blessé au genou avec la sélection brésilienne. Le joueur d’Al-Hilal ne cesse de montrer des vidéos sur ses réseaux sociaux où il donne tout pour retrouver son meilleur niveau, mais ce sera bien évidemment très compliqué avec l’âge avançant, avec son hygiène de vie, et avec les blessures récurrentes qui le fragilisent un peu plus à chaque fois. Avec encore un an de contrat en Arabie saoudite, Neymar a de quoi voir venir, même si la formation de Riyad aimerait le voir prolonger, histoire de « rendre » un peu l’année perdue où il n’a disputé qu’une poignée de matchs avant de se blesser.

Hansi Flick ne veut pas de Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Mais visiblement, Neymar a d’autres projets puisque l’ancien joueur du PSG s’est tout simplement proposé au FC Barcelone pour un retour par la grande porte. Voyant que le FC Barcelone avait du mal à recruter devant et avait échoué dans sa tentative de faire venir Nico Williams, le héros de l’Espagne à l’Euro, le Brésilien a tenté sa chance en se rapprochant de son ancien club, affirme Gérard Romero, le journaliste de « Jijantes ». Mais le club catalan a rapidement tranché, et Hansi Flick a fait savoir qu’il n’était pas intéressé par le « Ney », sans préciser si c’était à cause de son comportement parfois difficile à cadrer, ou si c’était en raison de son niveau de jeu, ou de son incapacité à être opérationnel tout de suite.

Pour la deuxième fois, après 2020, un retour au Barça tombe donc à l’eau pour Neymar, qui se voit donc contraint de rester en Arabie saoudite pour cette saison. Le salaire colossal qu’il touche devrait l’aider à digérer cette nouvelle, mais sa volonté de signer en Catalogne semble toujours intacte. Toutefois, le club espagnol a d’autres noms en tête, et fait actuellement le forcing pour faire signer Federico Chiesa, indésirable à la Juventus Turin.