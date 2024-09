Négligé au Real Madrid, Rodrygo pique une colère

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé cet été, la presse espagnole a tendance à se focaliser sur le trio composé du Français, de Vinicius Junior et de Jude Bellingham. Exclu de cette association, le Brésilien Rodrygo vit mal la situation.

Rodrygo n’est pas là pour faire de la figuration. Mardi soir, l’attaquant polyvalent du Real Madrid a encore joué un rôle majeur dans la victoire face à Stuttgart (3-1) en Ligue des Champions. Son offrande pour Kylian Mbappé a réveillé des Merengue malmenés à domicile. Mais une fois de plus, les louanges des médias ne lui sont pas réservées.

La presse espagnole a plutôt tendance à encenser le trio composé de Jude Bellingham, de l’ancien Parisien et de Vinicius Junior. Une association surnommée « BMV » à laquelle Rodrygo n’est pas convié. De quoi agacer l’international anglais. « Seuls les imbéciles oublient le R ! », a récemment écrit le milieu offensif sur les réseaux sociaux. En interne, Jude Bellingham a sûrement remarqué l’agacement de son coéquipier négligé. Sa colère n’a pas non plus échappé au gardien du Real Madrid Thibaut Courtois.

Rodrygo s'énerve

« C'est arrivé avec Bale, Cristiano et Benzema, avec Messi, Suarez et Neymar… Les journalistes veulent mettre trois lettres et ils mettent Jude, Vini et Kylian qui a peut-être un peu plus de renommée, a réagi le Belge auprès du youtubeur Ibai Llanos. Mais nous, dans le vestiaire, on connaît l'importance de Rodrygo, on connaît sa qualité et je pense que personne ne doute de lui. Je trouve que c'est bien de la part de Jude de le dire. Mais je crois que tout le monde connaît la qualité de Rodrygo, y compris les Madrilènes, il n'y a pas de problème. Rodrygo n'a pas besoin de s'énerver à cause de ça. Mais bon, s'il joue mieux parce qu'il s'énerve, eh bien qu'il s'énerve (rires). » L'international auriverde a de quoi s'agacer, lui qui n'apparaît pas dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or.