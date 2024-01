Nadal revient très fort et pense au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Rafael Nadal a récemment fait son retour à la compétition lors du tournoi de Brisbane. A 37 ans néanmoins et quelques problèmes physiques, la retraite est proche pour le génie espagnol.

Les fans de tennis vont pouvoir se régaler dans les prochaines semaines avec le retour de Rafael Nadal. L'ancien numéro 1 mondial est revenu de blessure après presque un an d'absence. Il tentera de finir en beauté une carrière impressionnante. A la fin de cette année 2024, selon ses dires, il devrait se diriger vers une retraite bien méritée. Reste à savoir ce que décidera de faire le tennisman espagnol par la suite. Il ne manquera pas de propositions. Une pourrait l'attendre dans le club de son coeur : le Real Madrid.

Nadal, une reconversion clinquante ?

Déjà le premier gros point de Rafa cette saison, avec la célébration en prime ! #VamosRafa 💪🏼🎾🇪🇸 pic.twitter.com/ILEI7D6Lye — Nadal_France 2️⃣2️⃣ 🏆 (@Nadal_Fr) January 2, 2024

Au cours d'une interview accordée à Marca, Miguel Angel Nadal, son oncle, est notamment est revenu la passion de son neveu pour le Real Madrid. Et pour l'ancien du Barça, une reconversion dans le club merengue n'est pas à écarter. « C’est possible. Je ne l’exclus pas du tout. Il est passionné par le Real Madrid et fou de football. Il connaît beaucoup de joueurs du monde entier et il est toujours très au courant de tout ce qui se passe. Je ne sais pas de quelle manière, mais il ne serait pas farfelu de le voir lié au Real Madrid parce que c’est sa grande passion et qu’il aime tout ce qui a trait à son équipe et au football », a notamment indiqué Miguel Angel Nadal, qui ne manquera pas de faire rêver les fans du joueur mais aussi du Real Madrid. Des propositions dans le monde du tennis devraient aussi lui être faites. A Rafa Nadal de prendre la meilleure décision mais qu'il soit sur les terrains ou en dehors, il n'aura qu'un seul mot à la bouche : gagner.