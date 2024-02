Modric a frappé fort, Tchouaméni s’en prend plein la tête

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Buteur contre le FC Séville (1-0) dimanche en Liga, Luka Modric a prouvé qu’il méritait davantage de temps de jeu au Real Madrid. A l’inverse, Aurélien Tchouaméni a déçu dans l’entrejeu. D’où les sévères critiques d’un consultant espagnol sur le milieu de terrain français.

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni espérait sûrement mieux. Le milieu de terrain n’a pas à se plaindre de son temps de jeu. En revanche, le Français n’apprécie pas particulièrement ses dépannages en charnière centrale. Et ses performances sont souvent jugées insuffisantes. Nouvelle illustration dimanche soir lors du match remporté contre le FC Séville.

Tchouaméni déçoit

L’ex-joueur de l’AS Monaco n’a pas été le Merengue le plus étincelant. Alors que Luka Modric, seulement entré en jeu à un quart d’heure de la fin, n’a eu besoin que de six minutes pour offrir la victoire à la Maison Blanche. De quoi s’interroger sur la hiérarchie dans l’entrejeu madrilène. En tant qu’ancien joueur du Real Madrid, Alvaro Benito ne comprend pas comment Aurélien Tchouaméni peut voler la vedette au Ballon d’Or 2018, peu utilisé cette saison. « Tchouaméni mérite plus le banc que Modric », a estimé le consultant de Movistar+.

"Tchouameni merece más banquillo que Modric"



"Todavía no sé qué hace bien o en qué destaca..."



👤 @AlvaroBenitoV, sobre el rendimiento del francés. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/eaUSCzHyIA — Vamos por Movistar Plus+ (@vamos) February 25, 2024

« Il a de nouveau joué à son poste et c'est pour moi le joueur le plus insignifiant du Real Madrid, a lâché le spécialiste. Je dois être exigeant avec un joueur titulaire au Real Madrid. Après deux saisons au club, je n'ose toujours pas dire quelles sont ses qualités, en quoi il se démarque. Je n'ose toujours pas dire si c'est un bon passeur, un grand défenseur, un très bon joueur à la construction, dans les transitions... Je n'ose toujours pas faire une prédiction sur ce que va devenir ce garçon et je dois en demander plus. Tout le monde doit être plus exigeant, à commencer par le Real Madrid. » A quelques mois de l'Euro, l'international tricolore traverse une période compliquée.