Super Ligue ‍: Un milliard d’euros promis au Real et au Barça ‍!

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Dans l’attente du verdict de la Cour européenne de justice, le Real Madrid et le FC Barcelone jouent gros. En cas de décision favorable, les deux fondateurs de la Super Ligue pourraient lancer leur compétition et empocher chacun la somme gigantesque d’un milliard d’euros !

Ce jeudi 21 décembre 2023 pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire du football. C’est à cette date que la Cour européenne de justice a prévu de rendre son verdict concernant le conflit entre l’UEFA et les fondateurs de la Super Ligue. Ces derniers contestent le monopole de l’instance sur l’organisation de compétitions. Et se montrent confiants quant à la décision finale.

💰💰



💸 La Superliga, una lluvia de millones para Barça y Madrid



✍️ @ffpolo y @JoanPoquiEraso https://t.co/zLC6wDsvPL — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 16, 2023

Il faut dire que l’issue de ce feuilleton pourrait tout changer pour le Real Madrid et le FC Barcelone. Selon les informations de Mundo Deportivo, les investisseurs de la Super Ligue sont prêts à miser 15 milliards d’euros pour lancer la compétition dont la valeur serait estimée à 100 milliards d’euros. L’accord prévoit que les investisseurs gardent 15% du chiffre d’affaires, tandis qu’une partie des 85% restants serait réservée au Real Madrid et au FC Barcelone, soit un milliard d’euros chacun !

L'UEFA et Al-Khelaïfi contre-attaquent

A noter que la Juventus Turin, qui s’est finalement retirée du projet sous la pression et les critiques, ne toucherait rien sur ce montant décrit comme une prime de récompense pour avoir maintenu le projet en vie. Si la Cour européenne venait à annuler le monopole de l’UEFA, et donc à approuver le lancement de la Super Ligue, les deux cadors de Liga verraient leurs comptes passer dans une autre dimension.

On pense surtout au Barça qui pourrait dire adieu à ses problèmes avec le fair-play financier en Espagne. En attendant, les deux frondeurs auraient déjà contacté plus de 60 clubs en vue du lancement de la Super Ligue. De leur côté, l’UEFA et l’association européenne des clubs (ECA), présidée par Nasser Al-Khelaïfi, tentent de convaincre les clubs de ne pas rejoindre le camp adverse. La bataille est plus que jamais relancée.