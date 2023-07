Miami pousse pour le retour de Messi au Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sorti par la petite porte à l’été 2021, Lionel Messi aura droit à un hommage de la part du FC Barcelone. C’est du moins l’objectif du président Joan Laporta qui pourra compter sur l’aide de l’Inter Miami pour saluer le passage de l’Argentin en Catalogne.

C’est devenu une habitude pour Joan Laporta. Depuis le départ de Lionel Messi il y a deux ans, le président du FC Barcelone s’exprime régulièrement sur la Pulga. Le dirigeant partage le plus souvent ses regrets sur la sortie de l’Argentin qui pensait prolonger son contrat, avant d’apprendre que son supérieur le laissait libre pour des raisons financières. C’est donc en larmes que Lionel Messi avait quitté le club catalan pour le Paris Saint-Germain.

L'Inter Miami va aider le Barça

Tous les amateurs de football s’accordent pour dire que le septuple Ballon d’Or méritait mieux pour sa fin de parcours au Barça. Joan Laporta le reconnaît volontiers, lui qui évoque souvent le projet d’organiser un grand hommage à Lionel Messi au Camp Nou. Cette fois, le patron des Blaugrana pourra tenir sa promesse étant donné qu’il pourra bénéficier de l’aide de l’Inter Miami. En effet, l’un des propriétaires de la franchise américaine, Jorge Mas, se dit prêt à collaborer avec le FC Barcelone pour cet événement.

« Je ne sais pas si ce sera une sorte de match amical ou d'adieu, a confié le dirigeant de l’Inter Miami, dans des propos relayés par Sport. Ils ont le Trophée Gamper, mais il y aura quelque chose. J'espère qu'on le fera lorsque le nouveau Camp Nou ouvrira. Nous voulons que Leo puisse avoir ses adieux. Un prêt de Lionel Messi au Barça ? Non, cela n'arrivera pas. Mais il est clair qu'il mérite son hommage là-bas. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faciliter cela et y contribuer parce qu'il le mérite. » L’hommage n’aura donc pas lieu avant 2025, année de la livraison du nouveau Camp Nou.