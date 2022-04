Messi manque au Barça, l'aveu de Xavi

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Après un début de saison difficile, le FC Barcelone a retrouvé des couleurs avec Xavi sur le banc. Deuxièmes de Liga, les Catalans semblent avoir digéré le départ de Lionel Messi même si de l'aveu même de son coach, tout n'est plus aussi simple sans la Pulga.

Les sourires sont revenus dans les travées du Camp Nou et les commentateurs sont à nouveau dithyrambiques à propos du FC Barcelone. Non, Lionel Messi n'est pas de retour en Catalogne, en tout cas pas encore. L'élément qui a refait son apparition chez les Blaugranas c'est le beau jeu. Avec l'arrivée de Xavi comme entraîneur, le FC Barcelone a retrouvé sa fraîcheur et un jeu cohérent, disparus sous l'ère Ronald Koeman. Deuxième de Liga, le Barça ne sera pas champion d'Espagne mais l'avenir permet un peu plus d'optimisme sous la houlette des Pedri, Gavi et Ferran Torres entre autres.

Le Barça doit encore digérer le départ de Messi, selon Xavi

On pourrait penser que le FC Barcelone a définitivement tourné la page Lionel Messi. L'Argentin, parti l'été dernier, semblait indispensable pour un Barça compétitif. Mais, ces derniers mois ont montré que les Blaugranas pouvaient se passer de leur génie argentin. Toutefois, Xavi, qui a longtemps côtoyé la Pulga, ne souscrit pas à cette analyse. Pour lui, même un grand club comme le FC Barcelone doit se remettre du départ d'un joueur de classe comme Lionel Messi.

you want some of this? pic.twitter.com/fEqWgBLpud — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2022

« Nous sommes dans l'ère post-Messi, il faut avoir beaucoup de patience. J'ai été le premier à aspirer gagner des titres, mais nous devons nous renforcer pour l'année prochaine. Nous devons être réalistes, calmes et patients. Sans Messi, tout est plus difficile. L'attitude de l'équipe est louable, oui », a t-il confié en conférence de presse alors que le Barça doit affronter le Rayo Vallecano dimanche en championnat. Avec déjà un effectif solidement ancré, le FC Barcelone devra bien gérer le prochain mercato pour combler les manques existants. C'est à ce prix que le Barça pourra enfin clore le chapitre Lionel Messi et montrer à toute l'Europe sa nouvelle génération prometteuse, déjà affamée de titres.