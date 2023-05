Messi en Arabie Saoudite, c’est la panique au Barça

Bientôt libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait s’exiler en Arabie Saoudite. Le club d’Al-Hilal lui a présenté une offre concrète et alléchante, contrairement au FC Barcelone qui doit impérativement s’activer pour éviter de perdre définitivement l’Argentin.

Lionel Messi ne se laissera plus endormir. A l’été 2021, le meneur de jeu, en fin de contrat au FC Barcelone, avait longtemps attendu de prolonger avant la mauvaise nouvelle annoncée par le président Joan Laporta. Deux ans plus tard, le Barça espère le récupérer et lui demande de patienter le temps que la Liga débloque sa situation. Sauf que l’Argentin n’a plus de temps à perdre.

Lionel Messi wants to make a decision on his future in the next days. 💭🇦🇷 #Messi



It does NOT guarantee that Messi will announce his new club in few days — but wants to pick future club ASAP.



No official bid from Barça yet due to FFP.



Al Hilal bid remains the same since April. pic.twitter.com/XqokWfpZ5Z