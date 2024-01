Mbappé au Real Madrid, un gros indice jeudi à 23h30

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé pour gagner des titres ? L'entraineur principal Carlo Ancelotti compte bien prouver à Florentino Pérez que ce n'est pas le cas.

Le Real Madrid réussit pour le moment une saison exceptionnelle, surtout compte tenu de nombreux facteurs. En dehors de Jude Bellingham, qui a littéralement explosé, le mercato de la Maison Blanche a été plus que raisonnable, aucun avant-centre de premier plan n’étant même recruté pour compenser le départ de Karim Benzema. En plus de cela, les blessures se sont multipliées, avec Alaba, Vinicius Junior ou encore Militao, sans que cela ne joue sur le niveau affiché par l’équipe. La première place de son groupe de Ligue des Champions, la victoire en Super Coupe d’Espagne, et la bataille pour le titre en Liga avec déjà deux victoires cette saison sur le FC Barcelone, Carlo Ancelotti a amplement mérité sa prolongation de contrat récemment signée.

Ancelotti, son pouvoir grandit au Real

Le Mister italien fait l’unanimité pour sa gestion du vestiaire, le jeu produit, les résultats obtenus et sa faculté à prendre avec philosophie les mercatos parfois discrets décidés par Florentino Pérez. Pour la saison prochaine, contrairement à ce que l’on pourrait penser, Carlo Ancelotti n’est pas en train de réclamer des renforts de poids en attaque, bien au contraire. Selon les échos dans le club espagnol, il est considéré comme l’entraineur parfait pour ce Real Madrid, où son influence est grandissante, mais il n’a pourtant pas forcément l’oreille de Pérez, qui aime faire comme bon lui semble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernabéu (@bernabeu)

Et le président des Merengue a tout de même un sacré objectif : enfin parvenir à convaincre Kylian Mbappé de signer dans le club le plus titré au monde. Ce n’est jamais simple avec le joueur au PSG, même s’il sera en fin de contrat au mois de juin. Et surtout dans une équipe qui fonctionne bien, ce qui ne rend pas son recrutement totalement indispensable, ou d’urgence absolue. C’est, selon Don Balon, le discours qu’a tenu à faire passer Carlo Ancelotti à son supérieur. Si avoir Mbappé dans son équipe ne dérangera pas l’Italien, ce dernier estime qu’il est tout à fait capable de mener le Real au sommet avec l’effectif actuel, et notamment le triangle Bellingham-Vinicius-Rodrygo.

Son trio d'attaque, Ancelotti l'adore

Un triangle d’attaque en qui Ancelotti a toute confiance, et le média espagnol affirme même, qu’à l’heure où la fameux ultimatum du mois de janvier risque bien de ne pas être respecté, que le match de ce jeudi soir face à l’Atlético de Madrid pourrait bien peser dans la décision finale. En cas de nouvelle démonstration du Real Madrid dans sa formation actuelle, Carlo Ancelotti pourrait bien marquer des points dans son discours où le recrutement de Mbappé n’est pas vital. Pour cette rencontre de Coupe du Roi qui débutera à 21h30, le test sera visiblement intéressant pour savoir s’il vaut vraiment la peine d’insister pour recruter le joueur du PSG, ou si le club madrilène a les moyens de continuer à faire peur en Espagne et en Europe dans sa configuration actuelle.