Mercato : Vu le prix de Gareth Bale, Neymar n'était pas si cher

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Malgré sa saison en demi-teinte au Real Madrid, Gareth Bale vaut autant que Neymar sur le marché des transferts... C'est son agent qui le dit.

Alors que le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain approche à grands pas, le match dans le match entre Neymar et Cristiano Ronaldo, deux des trois meilleurs joueurs au monde, continue de faire parler. Mais mercredi sur la pelouse du Santiago-Bernabéu, d'autres grands joueurs chercheront à faire la différence. Et ce sera notamment le cas de Gareth Bale, qui voudra lancer sa saison après des débuts compliqués. Auteur de neuf buts en 19 matchs, l'attaquant gallois peine à retrouver son meilleur niveau, à cause notamment de problèmes physiques. Par conséquent, l'ancien de Tottenham semble sur la sellette au Real. Mais si son nom circule dans la rubrique mercato, Bale ne sera pas bradé par Madrid l'été prochain, annonce son agent.

« À mon avis, il vaut au moins le prix de Neymar, donc 222 M€. Mais il est très heureux à Madrid, il adore cette ville et ce club », a estimé, sur Tuttosport, Jonathan Barnett, qui prévient donc les courtisans de Bale. Mais si son joueur ne change pas le cours de sa saison, les Merengue pourraient bien le pousser dehors, vu qu'une révolution sportive est attendue à Madrid l'an prochain, ce qui ferait considérablement chuter son prix au mercato...