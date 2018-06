Mercato : Révolution française dans la défense du Barça ?

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Très à son avantage cette saison avec le FC Séville, Clément Lenglet a clairement franchi un cap.

Au point de voir son avenir connaître un nouveau tournant. Le défenseur central qui avait quitté Nancy alors qu’il commençait à exploser en Ligue 1, est désormais ardemment courtisé par le FC Barcelone. Une destination de choix même si un joueur comme Lucas Digne pourra le confirmer, on peut trouver le temps long en Catalogne quand on se retrouve en dehors de la rotation. C’est bien ce qui inquiète le joueur de 23 ans, qui rêve de rejoindre une équipe capable de gagner des titres, mais craint de suivre surtout cela du banc de touche.

C’est pourquoi, dans les discussions déjà bien avancées pour le faire venir, Lenglet aurait reçu l’assurance d’avoir un temps de jeu similaire à ses concurrents, à savoir Gérard Piqué et Samuel Umtiti, affirme Fichajes. Une très belle promesse et peut-être difficile à tenir, surtout que le Colombien Yerri Mina, qui marche très fort au Mondial, a affiché son intention de tout faire pour s’imposer chez le champion d’Espagne. En tout cas, concernant son transfert, les clubs n’auraient pas à discuter trop longtemps, puisque Barcelone est prêt à payer le montant de sa clause libératoire, à savoir 35 ME. La réponse ne devrait pas tarder, puisque Clément Lenglet a prévu de communiquer sur son avenir ce samedi, histoire de clarifier les choses.