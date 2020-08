Mercato : Le PSG, City et l'Inter prévenus, c'est maintenant pour Messi !

Dans : Liga.

Lionel Messi est susceptible de quitter le FC Barcelone cet été. Le club catalan peut trembler, et les courtisans doivent se manifester.

Depuis vendredi et la défaite 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, rien ne va plus à Barcelone. En moins d’une semaine, plusieurs décisions ont déjà été prises dans l’organigramme du club. L’entraîneur Quique Setién a fait ses valises, tout comme le secrétaire technique Éric Abidal. Pire encore, la légende du club Lionel Messi (33 ans) menace de s’en aller ! Les doutes de l’homme aux six Ballons d’or sur le projet sportif du club catalan sont vécus comme un tremblement de terre en Espagne. L’international argentin (138 sélections, 70 buts) n’a jamais été aussi proche du départ depuis ses débuts au Barça il y a 17 ans comme le rapporte Tuttomercatoweb.

A peine arrivé sur le banc du club, Ronald Koeman devra trouver les bons mots pour convaincre sa superstar de rester. La tâche est cependant loin d’être simple. Dès lors, seul un noyau de 3-4 clubs a les moyens financiers de rapatrier la Pulga dans ses cordes. Le PSG et Manchester City en font partie mais sont surveillés de près par le fair-play financier, ce qui vient poser problème. Le nom qui sort du lot est celui de l’Inter. Depuis plusieurs semaines, règne d’ailleurs une rumeur amenant Lionel Messi en Lombardie. Le club milanais, finaliste de la Ligue Europa, peut se mettre à rêver. Les brèches s’ouvrent. S’il faut tenter à un moment ou un autre de recruter celui destiné à finir sa carrière au FC Barcelone, c’est bien maintenant.