Mercato : La preuve que Griezmann a déjà sa place réservée au FC Barcelone

Annoncé tout proche de Manchester United l’été dernier, Antoine Griezmann avait finalement fait demi-tour pour ne pas laisser à l’abandon l’Atlético Madrid, privé de recrutement et donc en difficulté pour le remplacer.

Sa prolongation d’alors l’avait rendu encore plus populaire chez les Matelassiers, même si son avenir ne fait désormais plus guère de doute. L’attaquant français va avoir le feu vert pour partir, et il suffira pour cela de lever sa clause libératoire, qui sera en juillet de 100 ME. Les rumeurs l’envoyant au FC Barcelone sont de plus en plus instantes, et un détail a donné encore plus de poids à cette future arrivée en Catalogne.

En effet, Fox Sports annonce que Philippe Coutinho, la dernière recrue de prestige du Barça, ne s’est pas vu proposer le numéro 7 comme numéro de maillot lors de sa présentation. Certes, Arda Turan n’était pas encore officiellement parti, mais le Turc avait déjà fait ses valises pour rentrer au pays. Le Brésilien s’est ainsi vu proposer le 14, puisque le média américain annonce que le 7 a été laissé libre, afin de pouvoir le donner à Antoine Griezmann lors de son arrivée l’été prochain. La preuve que les dirigeants barcelonais ne laissent vraiment rien au hasard, et ont de la suite dans les idées.