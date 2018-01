Mercato : Après Coutinho, le Barça prêt à frapper fort une deuxième fois !

Dans : Liga, Mercato, Foot Mondial.

Après avoir recruté Philippe Coutinho en provenance de Liverpool, le FC Barcelone s'apprête à s'attacher les services d'un autre joueur, mais en défense cette fois-ci.

L'été dernier, le Barça a connu un triste mercato, en laissant partir Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. Mais cet hiver, le FCB a décidé de se rattraper. Alors que la recrue star du marché estival, Ousmane Dembélé, a retrouvé les terrains cette semaine, le club catalan a validé l'arrivée de Philippe Coutinho samedi soir. Acheté à Liverpool contre un chèque de 160 ME, le milieu offensif brésilien vient donc renforcer les rangs blaugranas. Mais il ne sera pas le seul renfort du FCB durant ce mois de janvier, puisqu'un défenseur colombien va bientôt arriver.

En effet, selon la RAC1, Yerry Mina est tout proche de Barcelone. À la recherche d'un nouveau défenseur central pour compenser le probable départ hivernal de Javier Mascherano, le Barça aurait même bouclé cette opération en coulisses en offrant 12 ME à Palmeiras. Mais avant de finaliser et d'officialiser l'arrivée de ce deuxième renfort, le leader de la Liga attend d'avoir présenté Coutinho. Ce qui sera chose faite lundi. Grâce à l'argent récolté dans la vente de Neymar, Barcelone a donc pu considérablement renforcer son groupe en vue de la deuxième partie de saison, qui s'annonce passionnante entre la reconquête du titre de champion d'Espagne et la Ligue des Champions.