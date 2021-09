Memphis Depay, c'est déjà l'heure du doute à Barcelone !

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

Memphis Depay n’a plus marqué depuis trois matchs avec le FC Barcelone. Son ratio de but par minute est pour le moment bien en-dessous de ceux observés à l’Olympique Lyonnais ces deux dernières saisons.

La vie sans Lionel Messi est difficile à Barcelone. L’Argentin garantissait un nombre de buts très conséquent par saison. Lui et Antoine Griezmann, bien que souvent décevant en Catalogne, ont marqué 58 des 122 buts du club la saison dernière. Depuis leurs départs, Memphis Depay est devenu naturellement le leader d’attaque de l’équipe de Ronald Koeman. Le Barça compte sur l’attaquant néerlandais, encore plus avec les absences d’Ansu Fati et Ousmane Dembélé. L’ancien joueur de Manchester United a d'abord réalisé des débuts convaincants en inscrivant deux buts en trois matchs, contre l’Athletic Club et Getafe. Mais depuis, malgré ses cinq réalisations avec les Pays Bas pendant la trêve internationale, il est resté muet avec le FC Barcelone. Le géant d’Espagne traverse une crise de résultats et Memphis Depay ne fait pas la différence. La presse espagnole se montre déjà alarmante.

Un but toutes les 270 minutes, c’est faible pour Memphis Depay

Mundo Deportivo dégaine les chiffres avant la réception de Levante ce dimanche à 16h15. Memphis Depay marque pour le moment un but toutes les 270 minutes. A ce stade de la saison à l’OL en 2020-2021, le Néerlandais faisait trembler les filets une fois toutes les 83 minutes, et une fois toutes les 141 minutes sur l’ensemble de la saison. Au cours de l’exercice 2019-2020, Memphis Depay avait inscrit 5 buts déjà soit un but toutes les 107 minutes, et un toutes les 112 minutes. Pour le moment, le joueur des Pays Bas était donc bien plus efficace à l’OL. Et bien qu’il découvre un nouveau championnat, les médias catalans ne font pas de cadeaux. Memphis Depay se sentait « responsable » du nul à Cadix jeudi selon son entraîneur car il a manqué une grosse occasion en fin de match. Il a déjà une énorme pression sur les épaules avant la 7e journée de Liga ce dimanche.