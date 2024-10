Lamine Yamal sera le meilleur du monde jure une légende du Barça

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Agé d'un peu plus de 17 ans, Lamine Yamal continue d'enchanter les supporters du FC Barcelone.

Champion d'Europe avec l'Espagne, Lamine Yamal attaque la saison de Liga pied au plancher, et les performances du Barça cette saison doivent beaucoup au talent du jeune prodige. Présent dimanche soir dans les tribunes du stade de Montjuic, où il a assisté au triomphe du FC Barcelone face au FC Séville, Rivaldo s'est évidemment régalé du spectacle offert par l'équipe d'Hansi Flick. Et encore plus de la prestation de Lamine Yamal. Pour le Ballon d'Or 1999, gagné sous le maillot du club catalan, il est évident qu'avec un tel joueur, les Blaugranas peuvent rêver d'un retour au sommet du football européen et pas seulement espagnol. Pour l'ancien ailier brésilien, désormais âgé de 52 ans, celui que l'on surnomme Mini Messi a toutes les qualités nécessaires pour devenir une star à part entière.

Lamine Yamal Ballon d'Or, Rivaldo y croit

Se confiant dans le quotidien sportif catalan Sport, Rivaldo a des étoiles dans les yeux lorsqu'il parle de Lamine Yamal. « Parfois, Lamine Yamal me rappelle le joueur que j’étais, parce que j'entrais sur le terrain pour profiter de cette joie de jouer au football. Il a cette joie et veut que les supporters l’aient aussi. Il a 17 ans, mais il joue comme s'il avait 26 ou 27 ans. Ce sera sûrement un grand, ça l’est déjà, car il fait un excellent travail et il a gagné l’Euro. Mais un jour, il sera le meilleur au monde. S’il peut gagner le Ballon d’Or ? Bien sûr. Il doit continuer à travailler parce que ce n'est pas facile, mais s'il fait les choses comme il le fait, il va probablement le gagner », annonce le Ballon d'Or 1999, qui espère cependant que les arbitres protègeront un joueur au talent aussi étincelant que Lamine Yamal.