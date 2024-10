Mbappé prépare sa vengeance le 27 octobre

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Absent de l'équipe de France mais présent pour le Real Madrid, annoncé en semaine de récupération mais finalement en soirée en Suède, Kylian Mbappé cristallise les critiques. Il compte frapper fort très rapidement.

Au coeur de l’actualité même quand il ne joue pas, Kylian Mbappé n’a pas forcément marqué des points ces derniers jours. Si au Real Madrid, on ne lui en veut bien évidemment pas d’avoir zappé l’équipe de France avec la complicité de Didier Deschamps pour se refaire une santé, son escapade en Suède pour y passer une soirée et au moins un début de nuit à faire la fête n’envoie pas forcément un message impérial pour un joueur habitué à penser, manger et dormir football à l’image de son idole Cristiano Ronaldo. C’est surtout le timing de cette sortie à l’autre bout de l’Europe, le soir où la France joue contre Israël en Hongrie, qui a pu paraitre pour le moins maladroit, même si l’attaquant des Bleus fait absolument ce qu’il veut dans son temps libre.

Mbappé va retrouver sa victime préférée

Néanmoins, il ne faudrait pas que ces trajets (plus de 6000 kms aller-retour) et cette activité extra-sportive nuisent à son rétablissement physique. Et pour cela pas d’inquiétude car le Real Madrid continue de bichonner sa recrue vedette de l’été pour le préparer afin de vivre un mois d’octobre royal. Avec en point d’orgue l’affrontement face au FC Barcelone dans son premier Clasico, où il aura à coeur de continuer à malmener l’une de ses victimes préférées en Europe. C’est ce que souligne Harold Marchetti, journaliste football du Parisien, dans une réponse à ses lecteurs de ce vendredi.

« Après une coupure de quelques jours, un programme d’entraînement individuel lui a toutefois été transmis par le staff madrilène, il va reprendre l'entraînement collectif avec le Real la semaine prochaine. Il devrait donc jouer contre le Celta Vigo le 19 octobre avant d'enchaîner Dortmund en Ligue des champions trois jours plus tard puis le Clasico le 27 octobre. Face au Barça, il focalisera encore plus les regards et ne manquera pas de vouloir frapper les esprits face à des Catalans auxquels il a souvent fait bien des misères quand il était joueur du PSG notamment avec son retentissant triplé en février 2021 au Camp Nou (4-1) », a livré le journaliste du Parisien, qui reconnait que le timing de ce voyage en Suède, et la communication de ces dernières semaines de Kylian Mbappé est loin d’être aussi impériale que par le passé. Mais pour le moment, sa cote d’amour au Real Madrid ne baisse pas d’un iota, lui qui a été élu joueur du mois de septembre au sein de la Casa Blanca, même si cette récompense a doucement faire sourire en Espagne tant l’ancien joueur du PSG est encore loin de sa meilleure forme.