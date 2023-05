Barça : De Jong éjecté pour faire de la place à Messi

Alors que le FC Barcelone rêve de rapatrier Lionel Messi lors du prochain mercato estival, le club catalan va devoir réduire sa masse salariale pour pouvoir sortir le champion du monde argentin du Paris Saint-Germain.

En fin de contrat du côté du club de la capitale française, Lionel Messi a désormais très peu de chances de prolonger son bail à Paris. Déjà parce que le PSG n’a pas forcément envie de continuer sa route avec l’Argentin, d’autant plus que ce dernier vient d’être suspendu pour deux semaines pour avoir voyagé en Arabie Saoudite sans l’accord de ses dirigeants. Mais aussi parce que Messi n’a pas envie de rester à Paris plus longtemps, lui qui rêve de retourner à Barcelone, dans son club et sa ville. Mais pour que le come-back de Messi au Camp Nou puisse voir le jour, il va falloir que le Barça réduise considérablement sa masse salariale. Comme le président de la Liga Javier Tebas l’a récemment déclaré, Barcelone va effectivement devoir économiser 200 millions d’euros d’ici à la saison prochaine pour pouvoir faire de nouvelles signatures. Si le club catalan a déjà commencé sa cure d'austérité en supprimant la chaîne Barça TV pour gratter plusieurs dizaines de millions d’euros, le FCB devra passer à l’étape suivante lors du mercato estival.

