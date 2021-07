Mbappé annoncé à Madrid, la source ? Mohamed Henni !

Dans : Liga.

As et Marca ont relayé une vidéo de Mohamed Henni, lequel a annoncé dans sa dernière vidéo que Kylian Mbappé va rejoindre les Merengue lors des derniers jours du mercato.

Mohamed Henni connaît Karim Benzema, Karim Benzema connaît Kylian Mbappé, donc forcément quand le célèbre youtubeur annonce que l’attaquant du PSG va rejoindre le Real Madrid dans une vidéo intitulée « Mbappé quitte le PSG (Officiel) », en Espagne on s’emballe. D’autant que le supporter de l’OM donne des détails. « Le transfert sera confirmé la dernière semaine du mercato, ce sera le mercatard… », a lancé, au milieu d'autres vannes du même style, celui qui est essentiellement connu pour casser des télévisions. Aussitôt les quotidiens sportifs Marca et AS on bondi, en présentant Mohamed Henni comme « un proche de Karim Benzema », ce qui serait évidemment la certitude que non seulement l’attaquant tricolore du Real Madrid serait la source de l’influenceur, mais qu’en plus il faudrait prendre tout cela au sérieux. Plusieurs comptes Twitter espagnols ont cependant fait remarquer que les deux médias étaient allés un peu vite en besogne compte tenu de la personnalité de Mohamed Henni, lequel a réussi son coup puisqu'il s'est installé dans les tendances du jour.