Real Madrid : Ceci va un peu aider Lopetegui a digérer son nouveau limogeage

Viré par le Real Madrid après quatre mois de présence, Julen Lopetegui ne pouvait plus tenir sa position après le mauvais début de saison des Merengue.

Le carton encaissé face au FC Barcelone (5-1) a achevé ses derniers espoirs et l’ancien sélectionneur espagnol a donc tout perdu en l’espace de quelques mois. Malgré son immense déception, le Basque a accepté la décision de ses supérieurs, et devra se « contenter » d’une indemnité de licenciement qui devrait aller jusqu’à 18 ME selon la presse espagnole. Pas mal pour quatre mois de travail. Autant dire que Lopetegui n’a pas fait d’esclandre au moment d’officialiser son départ de son côté.

« A la suite de la décision adoptée par le conseil d'administration du Real Madrid aujourd'hui, j'aimerais remercier le club pour l'opportunité qu'il m'a donnée. J'aimerais également remercier les joueurs pour leurs efforts et leur travail, ainsi que chaque employé du club », a livré Julen Lopetegui, qui a vécu une année 2018 très mouvementée, puisqu’il a été viré de son poste de sélectionneur de l’Espagne avant le début de la Coupe du monde, avec 2 ME en poche.