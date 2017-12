Liga : Zidane donne rendez-vous aux rageux anti Cristiano Ronaldo !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Le Real Madrid vit un passage à vide en Liga et les Merengue finiront à la deuxième place de leur groupe en Ligue des champions derrière Tottenham quoi qu'il arrive ce mercredi soir. Mais avant un ultime match européen en 2017, ce sera contre le Borussia Dortmund à Santiago-Bernabeu, Zinedine Zidane a tenu à remettre quelques pendules à l'heure. Car s'il ne nie pas que le Real Madrid est dans le dur, Zizou a tenu à quand même défendre ses joueurs, à commencer par Cristiano Ronaldo sévèrement attaqué alors qu'il devrait recevoir jeudi le Ballon d'Or.

Et l'entraîneur du Real Madrid de donner un rendez-vous à tout le monde concernant CR7. « Je pense que Cristiano mérite plus de respect, mais Cristiano est si grand que c’est normal que les gens aient leur mot à dire quand les choses vont mal. Les gens qui aiment Cristiano et le club savent ce qu’est en train de faire Cristiano. Il y a peu de temps, l’année dernière, il a fait une saison phénoménale. Nous sommes à mi-chemin, il reste encore six mois de compétition. Avec Cristiano, six mois c’est très long », a prévenu Zinedine Zidane, qui ne veut pas que CR7 soit taillé en morceaux avant même que l’heure du bilan ait sonné.