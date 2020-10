Liga : Sans Cristiano Ronaldo, Messi encore invisible dans le Clasico

Dans : Liga.

Lionel Messi et le FC Barcelone ont été impuissants chez eux contre le Real Madrid (1-3). L'Argentin ne parvient plus à être décisif en Clasico, et cela dure depuis un petit moment ...

Le Real Madrid a mis la main sur le Clasico ! Les hommes de Zinedine Zidane sont allés gagner au Camp Nou contre le FC Barcelone ce samedi après-midi (3-1) et se donnent de l’air après deux défaites de suite toutes compétitions confondues. Côté Barça, c’est la soupe à la grimace. Non décisif dans cette rencontre, Lionel Messi a quant à lui vu une terrible série continue. Ce Clasico est le sixième de suite dans lequel l’Argentin ne marque pas ou ne fait pas de passe décisive. Il a pourtant eu une très belle occasion en première période mais sa frappe était repoussée par Thibaut Courtois.

Alors, oui, la Pulga a initié le but de son équipe sur une superbe passe lobée en profondeur mais c’est Jordi Alba qui a réalisé la dernière passe pour le buteur, Ansu Fati. Simple coïncidence ou pas ? Le 6 mai 2018 marque le dernier Clasico dans lequel le sextuple Ballon d’or a été décisif. Un choc entre Madrilènes et Barcelonais qui était également le dernier de Cristiano Ronaldo au Real, avant qu’il soit transféré à la Juventus Turin quelques semaines après. Ce jour-là, Messi avait marqué, son rival portugais aussi. Depuis que CR7 a plié bagages, il manque à Messi cette étincelle. Comme si, la chasse aux records et la bataille acharnée que se livraient les deux légendes, manquait au numéro 10 du Barça.