Liga ‍: Le terrible anniversaire de Thomas Lemar

Par Hadrien Rivayrand

Thomas Lemar vit un véritable calvaire avec les blessures depuis quelques années maintenant. Alors que le joueur fête ses 29 ans ce mardi, il n'est pas encore près de faire son retour sur les terrains avec l'Atlético Madrid.

L'Atlético Madrid souffle le chaud et le froids depuis le début de la saison. Diego Simeone aimerait d'ailleurs pouvoir compter sur l'apport d'un nouveau joueur offensif. Dans le meilleur des mondes, l'Argentin pourrait compter sur le retour de Thomas Lemar. Mais l'ancien de l'AS Monaco n'est pas encore proche de retrouver les terrains de Liga. Lemar multiplie les blessures et alors qu'on pensait le voir revenir suite à une rupture du tendon d'Achille en septembre 2023, le champion du monde 2018 va de nouveau devoir faire preuve de patience. De quoi quelque peu gâcher son anniversaire de ce mardi, lui qui fête ses 29 ans.

Thomas Lemar, quand le sort s'acharne

Ces dernières heures, Marca indique en effet que Lemar s'est de nouveau blessé à l'entrainement et qu'il sera écarté encore pour quelques jours. Un coup dur pour le joueur français, qui semble bien loin du top de sa carrière malgré son âge. En fin de contrat en juin 2027, il se pourrait même qu'il parte plus tôt que prévu si son état de santé ne lui permettait plus de retrouver un niveau convenable pour l'Atlético Madrid. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, Thomas Lemar compte 14 blessures. Une vraie malédiction à laquelle il doit penser en ce 12 novembre, jour de son anniversaire. Il pourra néanmoins se dire qu'il a fait partie de la campagne qui a vu l'Atlético Madrid être champion d'Espagne en 2021. Assez pour justifier les 72 millions d'euros dépensés par les Colchoneros pour le déloger de l'AS Monaco ? Ce n'est pas certain.