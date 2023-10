Coup de foudre à Madrid, Benzema est oublié

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Blessé en début de saison, Vinicius Junior a vu Jude Bellingham lui voler la vedette au Real Madrid. Mais contrairement à ce qu’indiquent certaines rumeurs, l’ailier madrilène n’est pas jaloux. Le Brésilien se dit même ravi des débuts de son nouveau coéquipier.

Finalement, la longue indisponibilité de Vinicius Junior n’a pas affecté les résultats du Real Madrid. Il faut dire que la Maison Blanche s’est trouvée un nouveau sauveur. Arrivé cet été, Jude Bellingham réalise des débuts impressionnants dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain se montre régulièrement décisif, souvent dans les fins de rencontre, et compense l’absence d’avant-centre de haut niveau dans l’effectif. D’après certaines rumeurs, sa réussite avait tendance à rendre Vinicius Junior jaloux.

Vinicius a attiré Bellingham au Real

Une polémique rapidement balayée après la victoire à Naples (3-2) mardi en Ligue des Champions. « On s'aide de plus en plus l'un l'autre, s’est réjoui le Brésilien, avant de révéler son rôle dans la signature de Jude Bellingham cet été. Je suis content de son arrivée. Je l'ai aidé pour qu'il vienne au Real Madrid. Je lui ai envoyé beaucoup de messages presque tous les jours pour lui dire de venir au Real Madrid. Je suis content qu'il soit avec moi sur le terrain, qu'on puisse s'aider et créer une connexion comme avec Karim (Benzema). »

Le Real Madrid a peut-être composé un duo aussi efficace. En tout cas, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est également sous le charme de son nouveau complice. « Il est incroyable. C'est probablement le meilleur joueur au monde pour moi. Et c'est l'un des coéquipiers les plus talentueux que j'ai jamais eus. Il rend les matchs plus faciles pour moi. Sa vitesse et son talent sont une grande force et j'espère que ça va continuer comme ça », a réagi l’international anglais, buteur comme Vinicius Junior au Stade Diego Armando Maradona.